Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 26 de julio en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 26 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 26 de julio
CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|7:00 a 13:30
|Zona aledaña a Av. Argentina entre Riavitz y Leloir. Desde Yrigoyen a Entre Ríos entre Dr. Ramón/Leloir a Ant. Argentina/Islas Malvinas
|Incorporación de tecnología para el monitoreo de la red y mantenimiento preventivo para mejorar la confiabilidad del servicio.
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