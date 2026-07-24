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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 26 de julio en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 26 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 26 de julio

CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
7:00 a 13:30Zona aledaña a Av. Argentina entre Riavitz y Leloir. Desde Yrigoyen a Entre Ríos entre Dr. Ramón/Leloir a Ant. Argentina/Islas MalvinasIncorporación de tecnología para el monitoreo de la red y mantenimiento preventivo para mejorar la confiabilidad del servicio.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 26 de julio.

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