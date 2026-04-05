Alerta naranja por tormentas severas y granizo: el mapa de las nueve provincias afectadas este domingo de Pascuas
El cierre del fin de semana largo de abril llega con riesgo meteorológico extremo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por ráfagas de 90 km/h y abundante caída de agua en el centro del país y el Litoral. Mirá cuáles son las zonas en peligro.
El domingo de Pascuas se ve empañado por un potente frente de inestabilidad que atraviesa la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo que alcanzan a nueve provincias, confirmando que el regreso a casa tras el fin de semana largo estará marcado por tormentas severas, actividad eléctrica y caída de piedra.
Con una atmósfera cargada de humedad, el choque de masas de aire disparará celdas de tormenta con capacidad de daño, afectando principalmente al corazón productivo del país y la Mesopotamia.
Alerta Naranja: riesgo extremo en Santa Fe y Entre Ríos
Es la zona de mayor peligro para la jornada de hoy. El nivel naranja implica fenómenos que pueden poner en riesgo la vida y los bienes.
- Zonas críticas: Centro de Santa Fe y noroeste de Entre Ríos.
- Fenómenos: Se esperan tormentas localmente severas, ráfagas violentas de hasta 90 km/h y caída de granizo.
- Agua acumulada: Los valores de lluvia podrían generar anegamientos repentinos, complicando los almuerzos familiares y los traslados por rutas nacionales.
Alerta Amarilla: el mapa de la inestabilidad se extiende
Otras siete provincias se encuentran bajo vigilancia por tormentas de variada intensidad que podrían incluir granizo de forma aislada.
- Provincias afectadas: Buenos Aires (oeste), La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y el resto de Santa Fe y Entre Ríos.
- Impacto: Se prevén acumulados de entre 30 y 100 mm, ráfagas de 70 km/h y fuerte actividad eléctrica. El viento del sector sur provocará, además, un marcado descenso térmico tras el paso del agua.
Recomendaciones de Seguridad (SMN)
Ante la magnitud del temporal previsto para este 5 de abril, las autoridades sugieren:
- Protección de vehículos: El riesgo de granizo es elevado en la zona naranja; buscar refugio techado de forma preventiva.
- No circular por ruta: Si el viaje de regreso puede posponerse, se recomienda esperar a que pase el frente de tormenta para evitar calzadas inundadas y ráfagas laterales.
- Asegurar objetos: En patios y balcones, retirar macetas y sillas que puedan ser desplazadas por vientos de 90 km/h.
- Cortes de luz: Cargar dispositivos móviles ante la inminente actividad eléctrica que suele afectar el suministro en zonas urbanas y rurales.
Comentarios