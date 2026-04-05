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Cómo sigue el clima en Neuquén y Río Negro después de Semana Santa: el pronóstico para este lunes 6

Así va a estar este 6 de abril en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica tras el fin de semana largo.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Foto: archivo.

Se termina el fin de semana largo y este lunes 6 de abril se vuelve a la ruta. En Neuquén y Río Negro, se aguarda un inicio agradable sin inclimencias climáticas. En detalle, qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este lunes 6 de abril en Neuquén Capital y Cipolletti, se aguarda un día despejado y con una máxima de 21°C, que estará acompañado por una leve brisa desde el sudoeste

Por la noche, la temperatura descenderá a 4°C, mientras que la incidencia del viento permanecerá al igual que en la tarde.

En Roca, por su parte, se espera un lunes con el cielo mayormente despejado y una máxima de casi 20°C, con casi nula presencia del viento.

Por la noche, la mínima será de 5°C, mientras que el viento provendrá desde el noreste con ráfagas de un poco más de 20 km/h.

Qué pasa este lunes 6 en la cordillera de Neuquén y Río Negro

En Bariloche, AIC pronosticó una máxima de 17°C, en un día parcialmente nublado, y poca presencia del viento desde el oeste. Por la noche, se aguarda una mínima de 1°C.

En San Martín de los Andes el pronóstico marca una jornada mayormente soleada con una máxima de 16°C, y casi sin presencia del viento. Por la noche, mientras tanto, la mínima será de 1°C.

El pronóstico en la costa atlántica este viernes 3

En Viedma, se espera un lunes nublado y con una máxima de 16°C, acompañado por viento desde el noroeste con ráfagas de casi 30 km/h.

Por la noche la mínima será de 4°C, mientras que el viento cambiará de rumbo hacia el oeste, aunque sin mucha incidencia.


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Se termina el fin de semana largo y este lunes 6 de abril se vuelve a la ruta. En Neuquén y Río Negro, se aguarda un inicio agradable sin inclimencias climáticas. En detalle, qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

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