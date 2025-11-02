Descubrí el pozo millonario de Quini 6 para este domingo 2 de noviembre 2025

QUINI 6 este domingo 2 de noviembre 2025: llega un nuevo e impresionante pozo millonario hoy, que provoca gran expectativa entre miles de jugadores a lo largo y ancho del país.

La pregunta que todos se hacen es: ¿a cuánto asciende la impresionante cifra acumulada de Quini 6?

Conocé acá todos los detalles del próximo sorteo de Quini 6 del domingo 2 de noviembre 2025, modalidad por modalidad, la hora y canales para seguirlo en vivo, y todo lo que necesitás saber para jugar y soñar con convertirte en el nuevo millonario.

¿De cuánto es el pozo millonario de Quini 6 para el domingo 2 de noviembre 2025?

Quini 6 pone en juego un nuevo pozo millonario este domingo 2 de noviembre 2025, con un estimado que supera los 8.200 millones de pesos. Esta sorprendente suma se repartirá entre aquellos afortunados que logren acertar los seis números ganadores, elegidos entre el 00 y el 45.

Pozo Quini 6: domingo 2 de noviembre 2025.-

Es importante recordar que, si no hay ganadores con seis aciertos en el juego principal, una parte del pozo puede distribuirse en las modalidades secundarias o en el popular «Siempre Sale», que garantiza ganadores.

¿Dónde se puede apostar a Quini 6?

Las apuestas para Quini 6 se realizan exclusivamente en las agencias de lotería autorizadas de todo el país. Al momento de jugar, asegurate de recibir tu ticket, que será indispensable para acreditar cualquier premio.

Tené en cuenta que el plazo para reclamar tu premio es de siete días a partir de la fecha del sorteo.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo en vivo este domingo 2 de noviembre 2025?

No te pierdas la emoción en vivo. El sorteo de Quini 6 se realiza este domingo 2 de noviembre 2025 a partir de las 21:15 horas desde la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Podés seguir la transmisión en vivo a través de los siguientes canales oficiales:

RTS Santa Fe

IP Noticias

Telefe Santa Fe

Canal 9 de Paraná

Por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: modalidades de juego y cómo participar este domingo 2 de noviembre 2025

Con tu ticket de apuesta inicial de Quini 6, participás en las diferentes modalidades que ofrecen múltiples chances de ganar pozos millonarios.

Estas son:

Tradicional: La base del juego, donde se sortean los primeros seis números.

La base del juego, donde se sortean los primeros seis números. La Segunda: Una segunda oportunidad con los mismos números elegidos en el Tradicional.

Una segunda oportunidad con los mismos números elegidos en el Tradicional. Revancha: Con los mismos números de tu apuesta inicial, participás por un nuevo pozo.

Con los mismos números de tu apuesta inicial, participás por un nuevo pozo. Siempre Sale: ¡La modalidad que siempre tiene ganadores! Si no hay aciertos en las categorías anteriores, el pozo se reparte entre los que logren la mayor cantidad de aciertos (cinco, cuatro o los que sean necesarios).

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale, es condición indispensable haber participado previamente en el sorteo Tradicional con el mismo cupón de apuesta.