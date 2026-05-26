El Cóndor será sede de un festival nacional de poesía con artistas de todo el país y actividades gratuitas

El Cóndor se convertirá en sede de la primera edición del Festival Encuentro Nacional de Poesía «La MarA», una propuesta cultural que reunirá durante tres días a escritores, editoriales, artistas y organizaciones de trabajadores de distintos puntos del país.

El encuentro se desarrollará del 5 al 7 de junio de 2026 y tendrá como eje la construcción colectiva de la palabra, con actividades abiertas a la comunidad, espacios de lectura, debates, intervenciones artísticas y música en vivo.

El festival reunirá a referentes de la poesía patagónica y nacional

El festival nació a partir de la iniciativa de los poetas Pablo Juárez, Liliana Campazzo y David González, junto a una comisión integrada por escritores y escritoras de la comarca y organizaciones de trabajadores que decidieron involucrarse activamente en la propuesta.

Uno de los espacios centrales será el Micrófono Abierto, donde trabajadores y trabajadoras podrán compartir escenario con referentes de la poesía nacional, generando un intercambio directo entre las voces de la comunidad y autores consagrados.

La programación incluirá mesas de debate con poetas invitados, intervenciones públicas, una función a la gorra de «Antígona González, versión amplificada», el espectáculo unipersonal de la actriz Miguelina Lariguet, música en vivo con Pocho León y un cierre colectivo con la creación de un poema comunitario.

Entre los autores y autoras confirmados figuran Liliana Ancalao, Jorge Spíndola, Walter Lezcano, Viviana Ayilef, Chelo Candia, René Rivera, Selva Sepúlveda, Lorena Curruhinca y Liliana Campazzo, además de decenas de poetas de la Patagonia y otras regiones del país.

También acompañarán el encuentro editoriales independientes y proyectos vinculados a la poesía como Vox/Lux, La Mariposa y La Iguana, Las Guachas, Colectivo Semilla Editorial, HD Ediciones y la librería La Canoa de Papel.

La propuesta apunta además a consolidar un espacio federal de intercambio cultural entre la Patagonia y otras ciudades del país como Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, con todas las actividades libres y gratuitas para garantizar el acceso de la comunidad.