El Cóndor será sede de un festival nacional de poesía con artistas de todo el país y actividades gratuitas
Con actividades gratuitas, mesas de debate, lecturas y participación de organizaciones sindicales, el Encuentro Nacional de Poesía se realizará del 5 al 7 de junio en la villa marítima rionegrina.
El Cóndor se convertirá en sede de la primera edición del Festival Encuentro Nacional de Poesía «La MarA», una propuesta cultural que reunirá durante tres días a escritores, editoriales, artistas y organizaciones de trabajadores de distintos puntos del país.
El encuentro se desarrollará del 5 al 7 de junio de 2026 y tendrá como eje la construcción colectiva de la palabra, con actividades abiertas a la comunidad, espacios de lectura, debates, intervenciones artísticas y música en vivo.
El festival reunirá a referentes de la poesía patagónica y nacional
El festival nació a partir de la iniciativa de los poetas Pablo Juárez, Liliana Campazzo y David González, junto a una comisión integrada por escritores y escritoras de la comarca y organizaciones de trabajadores que decidieron involucrarse activamente en la propuesta.
Uno de los espacios centrales será el Micrófono Abierto, donde trabajadores y trabajadoras podrán compartir escenario con referentes de la poesía nacional, generando un intercambio directo entre las voces de la comunidad y autores consagrados.
La programación incluirá mesas de debate con poetas invitados, intervenciones públicas, una función a la gorra de «Antígona González, versión amplificada», el espectáculo unipersonal de la actriz Miguelina Lariguet, música en vivo con Pocho León y un cierre colectivo con la creación de un poema comunitario.
Entre los autores y autoras confirmados figuran Liliana Ancalao, Jorge Spíndola, Walter Lezcano, Viviana Ayilef, Chelo Candia, René Rivera, Selva Sepúlveda, Lorena Curruhinca y Liliana Campazzo, además de decenas de poetas de la Patagonia y otras regiones del país.
También acompañarán el encuentro editoriales independientes y proyectos vinculados a la poesía como Vox/Lux, La Mariposa y La Iguana, Las Guachas, Colectivo Semilla Editorial, HD Ediciones y la librería La Canoa de Papel.
La propuesta apunta además a consolidar un espacio federal de intercambio cultural entre la Patagonia y otras ciudades del país como Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, con todas las actividades libres y gratuitas para garantizar el acceso de la comunidad.
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