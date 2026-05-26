Lola, la influencer de Bariloche fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada: «Tenés que abandonar mi casa»

Lola Tomaszeuski, la influencer oriunda de Bariloche, quedó afuera de Gran Hermano Generación Dorada. La jugadora fue expulsada el lunes por la noche por haberle dado información sobre el exterior a Manuel Ibero, su pareja dentro de la casa.

«Tenés que abandonar mi casa», el comunicado de Gran Hermano

El Big inició la noche con el comunicado que dejó en shock a los participantes. «Registré una charla entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios. No me gusta referirme de manera directa sobre el contenido de sus conversaciones, pero en este caso debo hacerlo», señaló.

Luego, detalló cuál fue la infracción que cometió la influencer: «Hubo una deliberación manifiesta con la que Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero». Y tras indicar que se «trató de un descuido», fue una «intromisión ilícita en el corazón mismo de la competencia».

«Me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar. Tampoco me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponda», sostuvo el Big mientras Lola escuchaba y puntualizó: “Ayer les dije que sean inteligentes y que jueguen limpio, vos hiciste caso omiso a ambas sugerencias”.

Luego de dejar claro su enojo, no solo anunció la expulsión sino que también le pidió que se retirara sin valijas: «Tenés que abandonar mi casa ahora mismo. Dirígete a la puerta giratoria sin valija. En este mismo instante«.