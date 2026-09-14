Martín Sivak llega a la Feria del Libro de Neuquén con una charla sobre escritura y memoria

El escritor, periodista y docente universitario Martín Sivak participará de la Feria del Libro de Neuquén con una charla en la que recorrerá el arte de escribir, la memoria y la vida, a partir de un cruce entre la historia colectiva y la narración íntima. El encuentro, titulado «Intimidades públicas», será el viernes 18 de septiembre a las 18h, en el Auditorio Marcelo M. Berbel.

A partir del recorrido por sus obras más representativas, como El salto de papá y su reciente libro La llorería, la charla profundizará en la autoficción como un recurso clave para entrelazar la dimensión privada, la crónica periodística y la memoria social argentina y latinoamericana.

Sivak es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York (NYU). Su obra cruza el periodismo de investigación, la crónica y la autoficción.

La actividad es libre y gratuita y está abierta al público general, con cupos limitados. Acá encontrás la agenda con las otras actividades que se realizan ese mismo día en la Feria del Libro.

La presencia del escritor en el evento de literatura más importante de la capital de Neuquén es posible gracias al aporte de las empresas patrocinantes que acompañan a Fundación OSDE, entre ellas Farmacias del Pueblo, Leben Salud, Traumatología del Comahue, Grupo SEI, Colombo Servicios Médicos, Óptica Wolf Center, CMIC Salud, LAND Hoteles, Scienza, Droguería Rosfar y Meta Soluciones Farmacéuticas.