Día del Empleado de Comercio 2026: qué negocios cerrarán el lunes 28 de septiembre 2026

Aunque el calendario formal marca la efeméride el sábado 26, el festejo y feriado por el Día del Empleado de Comercio 2026 se trasladará de forma directa para el inicio de la próxima semana en Neuquén y Río Negro.

De acuerdo con el acuerdo rubricado entre el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) y la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), homologado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la jornada de descanso y cese de actividades presenciales en los locales se aplicará de manera obligatoria el lunes 28 de septiembre 2026, permitiendo a los dependientes disfrutar de un corte extendido.

Aspecto Clave Disposición Oficial Fecha de calendario Sábado 26 de septiembre 2026 (Ley 26.541). Día de cierre efectivo en Neuquén Lunes 28 de septiembre 2026 (último lunes hábil). Estatus legal del día Feriado nacional sectorial con descanso obligatorio. Francos y compensatorios Prohibido sustituirlo por el franco semanal de descanso.

Cómo funciona el feriado por el Día del Empleado de Comercio 2026 en Neuquén y la región

La aplicación de este cese mercantil tiene alcance generalizado sobre supermercados, mayoristas, shoppings y tiendas minoristas que emplean personal bajo convenio colectivo. El marco legal responde a una estructura clara:

Asimilación a feriado nacional : la Ley Nacional 26.541 instituye que la jornada opera para el personal mercantil con los mismos efectos que un feriado nacional , rigiéndose por los parámetros del descanso dominical establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) .

: la Ley Nacional 26.541 instituye que la jornada opera para el personal mercantil con los mismos efectos que un , rigiéndose por los parámetros del descanso dominical establecidos en la . Condiciones de cobro y descansos: si bien la mayoría de las firmas mantendrán sus puertas cerradas, la normativa puntualiza que el lunes 28 de septiembre 2026 no podrá ser otorgado de manera unilateral como franco compensatorio habitual. Para los dueños de negocios atendidos exclusivamente por sus propietarios, la apertura continúa siendo opcional.

Día del empleado de comercio: del hito histórico de 1933 a la articulación gremial contemporánea

La elección de la fecha trasciende el mero beneficio recreativo, y posee un anclaje fundamental en la matriz laboral de la República Argentina.

El 26 de septiembre de 1933 se sancionó la histórica Ley 11.729, norma matriz que fundó las bases modernas del derecho del trabajo nacional al instituir conquistas como el régimen de indemnización por despido, las vacaciones anuales remuneradas, el sueldo anual complementario (aguinaldo), la regulación de accidentes de trabajo y las licencias por maternidad.

En el plano provincial, Neuquén marcó un sendero pionero que más tarde se nacionalizó:

En 1987, la Legislatura neuquina sancionó la Ley N° 1704, estableciendo el día provincial. Con la posterior Ley 2530 se profundizó el carácter no laborable. Finalmente, en 2009, la Ley Nacional 26.541 adoptó el estándar a escala federal.

El acuerdo regional para desplazar la fecha al último lunes del mes consolida un equilibrio pragmático: evita el corte de ventas del fin de semana para los comercios de cercanía y concede al empleado un descanso continuo de 72 horas.