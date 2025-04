Día del trabajador: descubrí cuándo es el feriado puente de mayo 2025 que genera un finde largo

Después de los feriados por Semana Santa y el fin de semana largo de Pascua, en los próximos días tendremos un nuevo descanso extendido: es que la primera semana de mayo 2025 trae consigo el Día del Trabajador, lo que generará dos días más de ocio para quienes puedan tomarlos así. A continuación, repasamos cómo se consideran el 1 y el 2 de mayo, para saber si podés disfrutarlos.

Feriado por el Día del Trabajador: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete del gobierno de Javier Milei indica que el 1 de mayo es feriado nacional por el Día del Trabajador, en una jornada que cae jueves. Según lo previsto por la Ley 27399, se trata de un feriado inamovible, por lo que este día no puede modificarse por agenda.

Si bien el Día del Trabajador no puede trasladarse, algunos podrán disfrutar de un fin de semana largo de igual manera. Es que el viernes 2 de mayo es considerado como día no laborable con el propósito de fomentar el turismo interior. Por esa razón, el Decreto 1027 publicado por Boletín Oficial en noviembre pasado indica que esta jornada será no laborable para favorecer los viajes internos.

Con esta indicación oficial, el 2 de mayo 2025 es entonces día no laborable, es decir que cada empleador define si sus trabajadores pueden tomar o no este día de descanso extra. Así, muchos podrán disfrutar del fin de semana largo de cuatro días durante las primeras dos jornadas de estreno de mayo; sin embargo, otros deberán cumplir de igual manera con sus compromisos y obligaciones.

Feriados por el Día del Trabajador: ¿Qué puedo y qué no puedo hacer un día no laborable?

Definido el calendario de feriados de mayo 2025, cabe considerar que en un día no laborable los comercios en general, sea cualquiera el rubro al que pertenecen, permanecen abiertos: los empleados deben asistir a trabajar con normalidad y no corresponde un pago adicional por las tareas de ese jornal; esto siempre que el empleador así lo decida, quien también puede optar por otorgar el feriado.

Es decir que quienes trabajen no pueden faltar a trabajar ese día no laborable, y en caso de que eso suceda sin consentimiento del empleador este puede descontar la ausencia del salario final, considerando que no se cumplió con la actividad asignada.

Feriados: ¿Cuántos feriados tiene mayo 2025?

Entonces, el calendario de feriados de mayo 2025 está previsto de la siguiente manera:

Feriados

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Días no laborables