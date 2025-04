Feriados 2025: cuáles son los próximos después de Semana Santa y qué pasó con el día por la muerte del papa Francisco

Tras la conmemoración de Semana Santa, que en 2025 se celebró el jueves 17 y viernes 18 de abril, los argentinos nos preparamos para una nueva serie de feriados y días no laborables. Es importante destacar que, pese al fallecimiento del papa Francisco, no se ha declarado feriado nacional en su honor. El Gobierno Nacional no emitió ninguna disposición oficial que establezca un día de descanso por este motivo.

El calendario oficial, establecido por el Decreto 1027/2024 y publicado en el Boletín Oficial, detalla las fechas que marcarán pausas en la rutina laboral y educativa en los próximos meses.

El calendario de los feriados que se vienen este 2025

A continuación, se detallan los próximos feriados y días no laborables en Argentina para el año 2025:

Jueves 1 de mayo : Día del Trabajador (feriado inamovible).

: Día del Trabajador (feriado inamovible). Viernes 2 de mayo : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Domingo 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible). Lunes 16 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladado del martes 17 de junio).

: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladado del martes 17 de junio). Viernes 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible). Miércoles 9 de julio : Día de la Independencia (feriado inamovible).

: Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 15 de agosto : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Lunes 18 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladado del domingo 17 de agosto).

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladado del domingo 17 de agosto). Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado del jueves 20 de noviembre).

: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado del jueves 20 de noviembre). Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Los días no laborables con fines turísticos, como el 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre, fueron establecidos por el Gobierno para fomentar la actividad turística en el país.

Durante estos días, la administración pública suspende sus actividades, mientras que en el sector privado, la decisión de trabajar queda a criterio del empleador.