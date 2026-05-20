Remojar la ropa en vinagre antes de lavarla: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo hacen

El vinagre blanco dejó de ser un ingrediente exclusivo de la cocina y pasó a convertirse en uno de los productos más utilizados dentro de los trucos caseros de limpieza. En los últimos meses, una práctica comenzó a viralizarse en redes sociales y foros dedicados al hogar: remojar la ropa en vinagre antes de ponerla en el lavarropas.

Si bien, muchas personas todavía desconfían de este método, quienes lo aplican aseguran que ayuda a eliminar olores persistentes, suavizar telas y mejorar el resultado final del lavado sin necesidad de usar tantos productos químicos.

Por qué el vinagre blanco puede ayudar en el lavado de ropa

El secreto de este truco está en el ácido acético presente en el vinagre blanco, un componente que puede ayudar a:

neutralizar malos olores,

desprender restos de detergente,

suavizar fibras,

y aflojar manchas leves.

Por eso, suele utilizarse especialmente en:

ropa deportiva,

toallas,

prendas guardadas mucho tiempo,

o ropa que conserva olor a humedad incluso después del lavado.

Además, muchas personas lo usan para evitar la acumulación de residuos de jabón y suavizante, algo que con el tiempo puede endurecer ciertas telas.

Cómo usar vinagre en la ropa sin dañarla

Para aplicar este método de manera segura, se recomienda utilizar vinagre blanco de alcohol diluido en agua fría.

Una de las formas más comunes consiste en:

llenar un recipiente con agua,

agregar una taza de vinagre blanco,

y dejar las prendas en remojo entre 10 y 30 minutos antes del lavado habitual.

Luego, la ropa puede colocarse en el lavarropas o lavarse a mano normalmente.

Este procedimiento ayuda a que el ácido acético actúe sobre los olores y residuos acumulados sin recurrir a productos más agresivos.

Qué beneficios destacan quienes usan este truco

Entre los efectos más mencionados por quienes utilizan vinagre en el lavado aparecen:

telas más suaves,

colores que conservan mejor su intensidad,

reducción de olores fuertes,

y menor sensación de rigidez en toallas y prendas oscuras.

También se volvió popular porque representa una alternativa económica frente a ciertos suavizantes industriales.

Qué prendas no conviene lavar con vinagre

Aunque el vinagre puede resultar útil en muchos casos, especialistas recomiendan evitarlo en ciertos tejidos delicados.

Por ejemplo:

seda,

lana,

telas con acabados especiales,

y prendas con mucho elastano o materiales elásticos.

El uso frecuente del ácido acético podría deteriorar algunas fibras sensibles o afectar la elasticidad de determinadas prendas.

La advertencia más importante: nunca mezclarlo con lavandina

Uno de los puntos más importantes es evitar combinar vinagre con productos que contengan cloro o lavandina.

Esa mezcla puede liberar gases tóxicos peligrosos para la salud, por lo que nunca deben utilizarse juntos dentro del lavarropas o en recipientes cerrados.

Por eso, aunque se trate de un truco casero muy popular, siempre se recomienda usarlo con moderación y respetando las indicaciones para cada tipo de tela.