Sin pronóstico del tiempo: por qué no habrá datos del clima este viernes 24 de abril 2026

El viernes 24 de abril pasará un hecho inédito, por primera vez el país no contará con el servicio del pronóstico del tiempo que ofrece el organismo nacional, el Servicio Meteorológico Nacional.

Por qué no habrá datos del clima este viernes 24 de abril 2026

La medida responde a un «apagón informático» que se dispuso por el paro que anunció ATE tras los despidos registrados dentro del organismo.

En un comunicado oficial, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, informó que se realizará un protesta en el organismo nacional en rechazo al «intento de 240 despidos en el sector».

El dirigente gremial apuntó: «Vamos a resistir el intento de vaciamiento de este servicio. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso perjudicará de manera directa a toda la población. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas».

Aguiar remarcó que los despidos traen consecuencia como «el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país; la pérdida de información meteorológica irrecuperable y de precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos; sumado a que con cada puesto que se elimina aumenta el riesgo para la población, la aviación civil, la navegación marítima y fluvial, la producción agropecuaria y todo el sistema productivo del país».

También repercutirá en «la reducción del plan de labor de las estaciones, con lo cual no se podrá medir las 24 hs del día; el daño de esta decisión es irreversible para la información ambiental; la pérdida de calidad en pronósticos; la afectación a los vuelos aeronáuticos; la disminución en la calidad y precisión de los alertas meteorológicos; y la pérdida de recursos humanos para sostener la calidad y cantidad de todos los servicios prestados».

En cuanto a la «apagón informático», detallaron que la medida se tomará desde las 5 de la madrugada hasta las 12 por lo que durante estas horas, no habrá datos del clima. La medida está sujeta a posibles negociaciones que decida abrir el Gobierno o si surge alguna conciliación obligatoria que ordene frenar el paro.