Tormenta, granizo y viento, las alertas que complican a 12 provincias: las zonas y horarios afectados en Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas e informó que varias provincias argentinas recibirán un fuerte temporal que combinará tormenta, granizo y viento. En total son 12 las jurisdicciones afectadas, entre ellas se encuentra Río Negro.

El organismo nacional adelantó que las condiciones de este 13 de noviembre se podría replicar el sábado, aunque no en los mismo sectores. De todas formas, recomendó revisar con antelación el pronóstico del tiempo.

Las zonas de Río Negro en alerta y las horas más complicadas

En su informe actualizado, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó que la región costera de Río Negro será afectada, principalmente, por tormentas aisladas de variada intensidad.

Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas fuertes. Además señaló que se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

La franja horaria más complicada será durante la tarde y las condiciones podrían mantenerse toda la noche. Entre las regiones bajo alerta, figura: Costa de Adolfo Alsina y la Costa de San Antonio.

Las otras provincias bajo alerta

El temporal no alcanza únicamente a Río Negro: la alerta amarilla por tormentas rige también para sectores de Chubut, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. En paralelo, el nivel se eleva a naranja en La Pampa, el sur cordobés y el oeste bonaerense.

Por su parte, la advertencia por vientos fuertes afecta exclusivamente a Tierra del Fuego.