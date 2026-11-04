Cortan el paso a Chile por Mamuil Malal por obras en la Ruta 60 de Neuquén: los horarios afectados este jueves 5 de noviembre

Gendarmería anunció un cronograma de corte sobre la Ruta 60 de Neuquén. La interrupción se extenderá por al menos cuatro horas este jueves 5 de noviembre y afectarán la circulación desde y hacia Chile a través del paso Mamuil Malal.

Horarios del corte programado en la Ruta 60 de Neuquén

Mediante un comunicado replicado en medios locales, se informó que el tránsito se restringirá temporalmente entre la portada del Parque Nacional Lanín y el límite internacional con Chile.

La medida responde a los trabajos de pavimentación en marcha sobre la Ruta 60.

Según el comunicado oficial, el paso Mamuil Malal funcionará únicamente de 8.00 a 12. Luego de ese horario, el tránsito permanecerá cerrado hasta las 19 horas.