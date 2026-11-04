En vivo
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Cortan el paso a Chile por Mamuil Malal por obras en la Ruta 60 de Neuquén: los horarios afectados este jueves 5 de noviembre

La medida responde a las obras de pavimentación en curso sobre la Ruta Provincial. Los cortes durarán hasta cuatro horas.

Redacción

Por Redacción

Paso Mamuil Malal.

Paso Mamuil Malal.

Gendarmería anunció un cronograma de corte sobre la Ruta 60 de Neuquén. La interrupción se extenderá por al menos cuatro horas este jueves 5 de noviembre y afectarán la circulación desde y hacia Chile a través del paso Mamuil Malal.

Horarios del corte programado en la Ruta 60 de Neuquén

Mediante un comunicado replicado en medios locales, se informó que el tránsito se restringirá temporalmente entre la portada del Parque Nacional Lanín y el límite internacional con Chile.

La medida responde a los trabajos de pavimentación en marcha sobre la Ruta 60.

Según el comunicado oficial, el paso Mamuil Malal funcionará únicamente de 8.00 a 12. Luego de ese horario, el tránsito permanecerá cerrado hasta las 19 horas.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Mamuil Malal

Gendarmería anunció un cronograma de corte sobre la Ruta 60 de Neuquén. La interrupción se extenderá por al menos cuatro horas este jueves 5 de noviembre y afectarán la circulación desde y hacia Chile a través del paso Mamuil Malal.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén