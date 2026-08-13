Quién es Adriana Baravalle, la especialista en IA que Diego Santilli eligió para asumir el rol de secretaria de Innovación

Adriana Baravalle, la especialista en IA que Diego Santilli eligió para asumir el rol de secretaria de Innovación

El Gobierno anunció una nueva incorporación en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se trata de Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, quien fue elegida por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para liderar el organismo.

Baravalle asume en reemplazo de Darío Genua, quien dejó el cargo tras una reestructuración impulsada desde la Jefatura de Gabinete que redujo significativamente la órbita de esa cartera.

Quién es Adriana Baravalle, la especialista en IA elegida por Diego Santilli

La nueva funcionaria se incorpora al Gobierno de Javier Milei con un perfil técnico respaldado por su trayectoria en la academia, la investigación y el desarrollo tecnológico, con especialización en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

De acuerdo a la información difundida, Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial (IA) por la American Andragogy University de Estados Unidos, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y actualmente cursa un doctorado en Ingeniería en esa misma institución. Además de su formación académica, se desempeña como docente universitaria y participa de distintos proyectos de investigación relacionados con nuevas tecnologías.

Entre sus responsabilidades actuales dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral, un espacio enfocado en el análisis y desarrollo de herramientas para la transformación digital. Asimismo, es fundadora y directora académica de synapsIA, una red latinoamericana de especialistas que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación regional.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en proyectos científicos internacionales y liderado investigaciones en inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas.

Su arribo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología se da tras la salida de Darío Genua, cuya continuidad comenzó a quedar en duda ante una serie de cambios administrativos impulsados por el Gobierno.

El proceso se aceleró después con la publicación del Decreto 581/26, mediante el cual el Ejecutivo cambió el esquema de control sobre organismos y empresas estratégicas vinculadas al sector de las comunicaciones.

Luego de la reorganización estatal, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) pasaron a depender directamente de la Jefatura de Gabinete. En tanto, las empresas públicas Arsat y Correo Argentino fueron transferidas al área del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Esta reestructuración redujo el peso político del área conducida por Genua quien, tras varias semanas de incertidumbre sobre su continuidad, presentó su renuncia a fines de julio.

En este escenario, el Gobierno confirmó que la nueva secretaria asumirá la conducción de un esquema que conserva bajo su esfera a organismos clave del sistema científico nacional, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Banco Nacional de Datos Genéticos y diversos proyectos de desarrollo tecnológico y espacial.