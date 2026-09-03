Así se jugará la segunda fecha del Regional Amateur: días, horarios y árbitros

El Naranja y La Amistad se vuelven a ver las caras por el Regional tras el enfrentamiento en las semifinales de la edición pasada. Foto: Archivo.

Este sábado y domingo se disputará una nueva fecha del Torneo Regional Amateur. El Consejo Federal comunicó los días, horarios y árbitros de la 2° fecha de la cuarta división del futbol argentino, que cuenta con la participación de 12 equipos rionegrinos y 5 neuquinos.

En lo que respecta a los clubes zonales, la mayoría de los partidos se disputarán el domingo. En la zona 12, integrada por equipos neuquinos, Alianza de Cutral Co recibirá a Maronese con el arbitraje de Lautaro Fonseca. El Gallo viene de debutar con goleada, mientras que el Dino igualó sin goles en la primera fecha. En el otro duelo, Independiente se medirá ante Río Grande en La Chacra con Lucas Hernández como juez. Ambos buscarán su primera victoria en el certamen.

Alianza viene de golear 5-0 a Río Grande, con una actuación estelar de Laureano Doello, que convirtió cuatro goles.

Por la zona 11, Deportivo Roca y La Amistad protagonizarán uno de los duelos de la fecha desde las 14:00 con Germán Macchi como juez principal. El Naranja arrancó con un empate de visitante y el equipo cipoleño cayó sorpresivamente en su casa. Por otro lado, Unión de Allen, que dio la sorpresa al derrotar a la Amistad en la jornada inicial, se enfrentará a San Patricio del Chañar. Lucas Moreira será el árbitro del encuentro.

Unión viene de dar la sorpresa en Cipolletti y buscará seguir en la senda del triunfo en su casa.

En la zona 10 se dará el debut de Atlético Regina. El bicampeón de la Liga Confluencia tuvo fecha libre en el inicio del torneo y recibirá a Darwin a las 16:00, que igualó 1-1 ante Independiente de Río Colorado en la 1° fecha. El neuquino Martín Molina será el referi del duelo. El Rojo tendrá fecha libre.

Por la zona 9, Luis Beltrán será local ante Sportsman de Choele Choel desde las 16:00 con Héctor Cubria como árbitro. Chimpay quedará libre, luego de perder ante Sportsman en la primera fecha.

En la zona 8, Talleres de San Antonio Oeste tendrá su debut como local en el Regional ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones. El encuentro se jugará desde las 13 con Jonathan Balda como árbitro. En este grupo, Deportivo Villalonga tendrá fecha libre.

En la zona 7, Estudiantes Unidos y Puerto Moreno protagonizarán el único partido del sábado. Se medirán desde las 16:00 con el arbitraje de Nelson Garrido. Además, Cruz del Sur recibirá a Fontana de Trevelin el domingo a las 16:00. Ezequiel Escobar será el encargado de impartir justicia. En este grupo, Estudiantes Unidos y Cruz del Sur son líderes con 3 puntos.

¿Qué equipos clasifican a la siguiente ronda?

En las zonas de cuatro equipos, los dos mejores clasifican directamente a la tercera ronda. En las zonas de tres, pasan a segunda ronda el primero y los cinco mejores segundos.

El Regional Amateur dará cuatro ascensos al Federal A y también doce boletos al Torneo Argentino del Interior que empezará el año que viene. Ese nuevo certamen pasará a ser el que clasifique al Federal A a partir del 2026.