¿Por qué no puedo acreditar la carga de mi tarjeta SUBE? La explicación de las fallas y cuáles son los otros medios de pago

Tanto a nivel nacional como regional, el sistema de la tarjeta SUBE atraviesó problemas para acreditar los saldos a través de sus distintos canales ayer. En caso de no contar con otro medio de pago, los pasajeros enfrentaron dificultades para continuar su recorrido.

Desde la cuenta oficial de SUBE se informó que las fallas fueron ocasionadas por «inconvenientes ajenos vinculados con el proveedor de los servicios de telecomunicaciones». Habían advertido que las cargas electrónicas podían presentar demoras en su acreditación. Este jueves por el mediodía se comunicó que el servicio se normalizó.

Cuáles son los otros medios de pago disponibles para viajar en el Alto Valle

El comunicado había recomendado a quienes ya hayan realizado una compra de saldo «no repetir la maniobra e internar acreditarla nuevamente más tarde». «Los equipos técnicos se encuentran trabajando para normalizar el servicio a la brevedad», manifestaron.

La empresa Koko lleva 17 años brindando servicio de transporte en las provincias de Neuquén y Río Negro. (Foto: Thomes)

Mientras tanto, en colectivos, los viajes pueden abonarse con: SUBE digital, tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, celulares y relojes con tecnología NFC con tarjetas asociadas y billeteras electrónicas mediante la generación de un código QR.

Cuánto cuesta ahora viajar en KoKo por Río Negro

De acuerdo al último aumento anunciado por la empresa en junio de este año, los valores para el recorrido en el Alto Valle de Río Negro son los siguientes:

Desde Villa Regina: Hasta Godoy: el valor pasaría de $2565.00 a $2713 Hasta Huergo: el valor pasaría de $2670 a $2824 Hasta Cervantes: el valor pasaría de $3739,07 a $3955 Hasta Roca: $6101 Hasta Allen: el valor pasaría de $7691,80 a $8135 Hasta Fernández Oro: el valor pasaría de $8119,12 a $8588,40 Hasta Cipolletti: $9266

Desde General Roca: Hasta J.J. Gómez: el valor pasaría de $2640,85 a $2792. Hasta Guerrico: el valor pasaría de $2888,70 a $3055,66 Hasta Cervantes: el valor pasaría de $2807,51 a $2969,78 Hasta Mainqué: el valor pasaría de $3687,79 a $3900,94 Hasta Allen: el valor pasaría de $3687,79 a $3900,94 Hasta Huergo: el valor pasaría de $3907,86 a $4133,73. Hasta Fernández Oro: el valor pasaría de $4264,67 a $4511,16. Hasta Godoy: el valor pasaría de $4677,04 a $4947,37. Hasta Cipolletti: $4511



*Es necesario resaltar que solo los valores resaltados son exactos, el resto son aproximaciones calculadas sobre el valor porcentual.

Los nuevos valores de colectivo en Valle Medio

En el caso de Valle Medio si se revelaron los precios y así quedó conformado el cuadro tarifario:

Tarifas del recorrido 1:

Desde Choele Choel: Hasta Darwin: $2.713,00 Hasta Cnel. Belisle: $5.365,53 Hasta Chimpay: $8.293,73

Desde Darwin: Hasta Cnel. Belisle: $3.217,03 Hasta Chimpay: $6.074,13

Desde Cnel. Belisle: Hasta Chimpay: $2.926,45



Tarifas del recorrido 2: