Murió Gloria Steinem, referente del feminismo en Estados Unidos y cofundadora de la revista Ms.

Gloria Steinem, periodista estadounidense y emblema del feminismo, murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido este jueves. Fue cofundadora de la revista Ms. Falleció en su casa de Nueva York.

La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, la elogió como una pionera que «abrió puertas no solo para ella, sino para millones de mujeres», y afirmó que «su activismo estaba fundado en el optimismo».

El legado de Gloria Steinem

«Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían», señaló la Gloria’s Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte.

Para Steinem, el despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que un grupo de mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia del aborto, según relató. «Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie», escribió luego en el New York Magazine.

Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 1960. En aquella época, se infiltró en el club Playboy y escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras «conejitas».

Murió Gloria Steinem: fundó revistas y organizó una conferencia nacional

En la década de 1970, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar de conferencias y protestas.

Cuando en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la decisión Roe contra Wade de 1973, que había consagrado el derecho al aborto, Steinem señaló que «prohibir los abortos no elimina la su necesidad. Solo prohíbe su seguridad».

AFP y AP