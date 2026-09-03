Los chivitos criollos, el nuevo producto estrella de la Confluencia de Sabores en Neuquén

Se realizará en Neuquén Capital una nueva edición de la «Confluencia de Sabores«, un evento centrado en la demostración de comidas y productos gastronómicos de origen regional. Las jornadas se celebrarán en el parque Jaime de Nevares.

Durante las jornadas del sábado 5 y domingo 6 de septiembre, el público podrá disfrutar de un espacio adaptado para recorrer una variada oferta de sabores locales y productos de la Patagonia.

El evento abrirá sus puertas al mediodía y extenderá su actividad de manera continua hasta la medianoche. La propuesta busca consolidarse como un punto de encuentro entre cocineros, emprendedores y vecinos, reafirmando el trabajo conjunto con el sector privado para impulsar el turismo y la gastronomía regional.

En esta oportunidad, el predio contará con un escenario 360° ubicado estratégicamente en el centro del parque. A través de esta estructura, distintos chefs de la zona ofrecerán clases magistrales de cocina en vivo, pensadas para revalorizar y poner en primer plano la materia prima característica de Neuquén.

Los asistentes tendrán acceso a más de 80 propuestas gastronómicas que incluirán desde carnes asadas y platos de autor hasta distintas alternativas internacionales. Además, habrá opciones de pastelería, chocolatería y un espacio exclusivo destinado a la cafetería.

Para completar la experiencia, el festival dispondrá de stands con una amplia oferta de bebidas de elaboración artesanal, entre las que se destacan cervezas, sidras y gin local. La ambientación se complementará con un circuito de espectáculos al aire libre para acompañar al público durante ambas jornadas.

Confluencia de Sabores. (Foto: archivo)

Chivito Criollo, la estrella de esta edición de la Confluencia de Sabores

Una de las principales atracciones de esta edición será la llegada del Chivito Criollo del Norte Neuquino, un producto emblemático de la provincia que se suma como la gran estrella del evento. Los visitantes podrán acercarse al puesto dedicado para adquirir chivitos enteros congelados o piezas fraccionadas y envasadas al vacío.

Para quienes prefieran consumirlo en el momento, el sector de fuegos contará con cocineros especializados encargados de preparar chivito asado al estaca listo para degustar. Asimismo, la propuesta se complementará con la venta de escabeches artesanales de ajo y de chivo elaborados por la Planta de Alimentos El Alamito.

El producto puede solicitarse congelado, sellado al vacío o para degustar en el momento (Foto: gentileza)

La presencia de este alimento trasciende lo estrictamente culinario, ya que cuenta con el prestigioso sello de Denominación de Origen. Este reconocimiento internacional avala tanto las propiedades distintivas de su carne como las prácticas ancestrales de transhumancia transmitidas entre las familias crianceras del norte neuquino.

El desembarco del chivito en el festival facilita el acceso directo de los consumidores urbanos a un producto de alta calidad y de origen protegido. Para agilizar las transacciones en los puestos, la organización confirmó que se aceptarán todos los medios de pago en la compra de carne y conservas.

Cuándo se hará el Confluencia de Sabores en Neuquén

La tercera edición del festival Confluencia de Sabores se realizará este fin de semana. Durante este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, el parque se llenará propuestas gastronómicas y culturales.

Los interesados podrán acercarse al sitio desde las 12, la jornada se extenderá hasta la medianoche. Desde el Ejecutivo detallaron que entre los emprendimientos gastronómicos que participarán se encuentra el shawarma Mi Ángel y el food truck Que Viva la Arepa Neuquén, entre otros.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que la meta para este fin de semana es «superar la marca de la edición anterior y reafirmar el trabajo articulado con el sector privado para posicionar la oferta culinaria neuquina en el mapa patagónico».

Al mismo tiempo, Pasqualini informó que el predio contará con un escenario 360 ubicado en el centro del parque, donde chefs locales ofrecerán clases abiertas al público para poner en valor la materia prima de la zona.

Con información de Neuquén Informa.