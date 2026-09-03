Tragedia en la Ruta 22: volvieron a prorrogar la preventiva del acusado y fijaron el control de acusación

El acusado por el siniestro vial fatal ocurrido en noviembre de 2025 sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, continuará detenido hasta el control de acusación. La jueza de Garantías Claudia Lemunao prorrogó la prisión preventiva de Axel Adrián Araneda, tal como había solicitado la fiscalía.

La fiscal Celeste Benatti sostuvo durante la audiencia que no cambiaron las circunstancias que justificaron la medida cautelar y que el riesgo de fuga continúa vigente. Araneda está imputado por el hecho en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos menores de edad.

La fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de fuga

Benatti planteó que la cantidad de víctimas fatales y la velocidad a la que circulaba el acusado agravan el peligro procesal. “No han variado las circunstancias del peligro procesal de fuga, cuestión que se ve agravada por la cantidad de víctimas fatales y por el exceso de velocidad en el que manejaba”, explicó.

La representante del Ministerio Público Fiscal también señaló que el imputado registra antecedentes penales y que, ante una eventual condena en esta causa, la pena no podría ser de ejecución condicional.

“Además, el imputado conoce lo que significa estar condenado, ya que cuenta con antecedentes penales, y por ello la eventual condena en este caso no podría ser de ejecución condicional”, sostuvo.

La fiscalía ya presentó el pedido de apertura del control de acusación y la Oficina Judicial fijó la audiencia para el 15 de septiembre en los Tribunales de Roca. Para Benatti, la cercanía de esa instancia también incrementa el riesgo procesal.

“Con el avance de este proceso penal, con la próxima audiencia tan cercana se incrementa el riesgo procesal esbozado”, afirmó.

La defensa no se opuso a la prórroga

La defensa particular no cuestionó la extensión de la prisión preventiva y planteó que las discusiones sobre la calificación legal y la evidencia deberán resolverse en la audiencia de septiembre. La querella también acompañó el pedido de la fiscalía.

Lemunao recordó que la medida ya había sido revisada en distintas oportunidades y que el peligro de fuga había sido considerado acreditado por otros magistrados. Además, destacó que la investigación preparatoria ya concluyó y que el control de acusación se encuentra próximo.

La jueza resolvió finalmente prorrogar la prisión preventiva hasta el 15 de septiembre, fecha en la que deberá analizarse la situación procesal del acusado ante el juez de la etapa intermedia.