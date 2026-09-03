Robo en Viedma: amenazó con un revólver a un taxista para quitarle el celular y llevaba otra pistola

Las pericias realizadas sobre dos armas secuestradas permitieron avanzar en la investigación por el robo de un celular a un taxista ocurrido en Viedma. La Fiscalía reformuló los cargos contra un joven, a quien acusó de utilizar un revólver durante el asalto y de portar además una pistola sin autorización.

El hecho ocurrió el 6 de mayo por la mañana, cuando el acusado abordó un taxi en inmediaciones del barrio Lavalle y pidió ser trasladado hasta el Centro de Atención Municipal, ubicado a pocas cuadras.

Al llegar, le solicitó al conductor que le permitiera conectarse a una red wifi. Cuando el taxista tomó su teléfono celular, el joven sacó un revólver de entre sus prendas y lo amenazó para apoderarse del dispositivo.

Después de que el acusado descendiera del vehículo, el taxista dio aviso a la empresa y regresó hacia la zona. A pocos metros observó a personal policial que realizaba tareas de prevención y les informó lo ocurrido. Los efectivos localizaron al joven y procedieron a detenerlo.

Durante la aprehensión, además del revólver utilizado en el robo, se le secuestró una pistola que estaba en condiciones inmediatas de uso.

Qué determinaron las pericias

El Gabinete de Criminalística realizó las pericias balísticas sobre ambas armas. Los estudios establecieron que las dos estaban cargadas y eran aptas para producir disparos, además de precisar sus características técnicas y su clasificación legal.

La investigación también incorporó un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que indicó que el acusado no estaba registrado como legítimo usuario de armas.

En el caso de la pistola, además, se determinó que había sido denunciada como robada en Carmen de Patagones.

Con estos elementos, la fiscal Maricel Viotti Zilli reformuló los cargos y encuadró la conducta como robo agravado por el uso de arma de fuego y portación de armas de fuego sin la debida autorización, en carácter de autor.

La defensa oficial, a cargo de Pedro Vega, no se opuso a la reformulación. Sin embargo, solicitó una prórroga de la investigación para realizar una pericia psiquiátrica al acusado en el Cuerpo de Investigación Forense (CIF) y pidió extender durante el mismo período las medidas cautelares.

La jueza de Garantías Georgina Amaro Piccinini hizo lugar a los pedidos y dispuso que la investigación continúe bajo estos términos hasta el 20 de octubre.