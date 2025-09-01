El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre 2025 y habrá un fin de semana largo: los detalles

El Gobierno Nacional decidió trasladar el feriado del 12 de octubre 2025, jornada en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De este modo, el próximo mes habrá un fin de semana largo de tres días. La medida se dio a conocer a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial. Los detalles.

Por decreto, el Gobierno Nacional decidió formar un nuevo fin de semana largo en Argentina: será por el 12 de octubre 2025, jornada en la que se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Con la medida, los argentinos podrán disfrutar de tres días de descanso inesperados.

Como el feriado del 12 de octubre cae domingo, inicialmente había quedado descartado para que genere un fin de semana largo, pero el decreto 614/2025, que rubricó Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial, habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana.

La norma indica que los feriados trasladables que caigan durante el fin de semana “podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación”.

De esta manera, el feriado del 12 de octubre, que cae domingo, fue trasladado al viernes 10 de octubre. Con la decisión se formará un fin de semana largo de tres días inesperado en Argentina, ideal para disfrutar de un tiempo de descanso.

Los feriados que quedan en 2025

domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado al viernes 10)

viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)

lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

jueves 25 de diciembre: Navidad.

Con información de NA