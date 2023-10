Elecciones 2023: ¿de cuánto es la multa por no ir a votar?

Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones generales 2023. En los comicios se elegirá al próximo presidente y vicepresidente, y se renovarán bancas para diputados y senadores nacionales. También se votará a parlamentarios del Mercosur.

En Argentina el voto es obligatorio, recordó la Secretaría General de la Nación. De esta manera, si sos mayor de 18 años y menor de 70, y no podés justificar porque no emitiste tu voto, te corresponde una multa económica y se te incorporará en el Registro de Infractores.

Además, si no votás en las elecciones 2023 no podrás desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Por último quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales.

Las personas tienen 60 días desde las elecciones para presentar un formulario de justificación ante la Justicia Electoral, siendo uno de los motivos encontrarse el día de los comicios a más de 500 kilómetros de distancia del lugar de votación.

Otra de las excepciones es estar enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor comprobadas y justificadas.

Elecciones 2023: las multas por no votar

– Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $50

– Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $100

– Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $200

– Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $400

– Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500

Podés consultar el Registro de Infractores acá: https://infractores.padron.gob.ar/index.php