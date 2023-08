Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) definirán los candidatos para las elecciones presidenciales 2023. Se llevarán a cabo el domingo 13 de agosto.

La sigla PASO refiere a Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y significa:

Primarias: se trata de la primera etapa de la elección. Los ciudadanos eligen entre varios aspirantes del mismo partido a un determinado cargo. El ganador será el candidato definitivo que pasará a las elecciones generales.

Abiertas: todos los ciudadanos participan de esta elección. No importa si están afiliados a un partido político o no.

Simultáneas: todos los partidos participan al mismo tiempo en todo el país.

Obligatorias: cada ciudadano argentino tiene la obligación de votar en las elecciones primarias.

Elecciones 2023: qué pasa si no voto en las PASO

Las PASO son obligatorias, es decir, los ciudadanos que no participen de esta instancia ingresarán al registro de infractores si no pueden justificar su faltante.

Según el Código Electoral Nacional se impondrá una multa de $50 al infractor. El infractor es cualquier elector de entre 18 y 70 años que no haya emitido su voto ni acreditado una causal válida para su omisión.

La multa no es única sanción para quienes no voten en las PASO. Los infractores que no paguen la sanción tendrán consecuencias legales.

Las personas que no paguen la multa por no votar, no podrán realizar gestiones o trámites durante un año en organismos estatales.

Uno de los trámites obstruidos puede ser la renovación de un pasaporte o registro de conducir, y en el caso de faltar a las elecciones generales la sanción tendrá un costo de $100.

Elecciones 2023: excepciones de votación en las PASO

Existen algunas excepciones por el que algunos ciudadanos no podrán votar en las PASO. La distancia geográfica es una de ellas. Si una persona que tiene la obligación de ir a votar y está a más de 500km de distancia de su lugar de votación, queda exento de la obligación.

En el caso de no asistir por la distancia, el ciudadano lo deberá constatar solicitando un certificado escrito a una autoridad policial el día de la elección.

Por su parte aquellas personas que se encuentren en el exterior deberán acercarse al consulado argentino para pedir una constatación. También se puede presentar ante las autoridades elementos que comprueben el viaje, como sellado de pasaporte o pasajes.

Otras de las excepciones de voto en las PASO 2023, es por enfermedad o discapacidad, de ser así, la faltante se podrá justificar con un certificado médico, el cual deberá ser presentado ante la Cámara Nacional Electoral o la Secretaría Electoral de tu distrito.

Elecciones 2023: qué otras fechas importantes establece la Cámara Nacional Electoral

​13 de agosto: PASO nacionales.

15 de agosto: Escrutinio definitivo. A su término, se oficializarán las fórmulas que competirán en las elecciones generales

3 de septiembre: comenzará la campaña electoral para las elecciones generales.

17 de septiembre: se retomará la transmisión de mensajes en los medios audiovisuales.

8 de octubre y 15 de octubre: se celebrarán los debates públicos de candidatos y serán obligatorios para todos los candidatos a presidente.

20 de octubre: comienza la veda electoral, a partir de las 8.

22 de octubre: Elecciones Presidenciales 2023.

24 de octubre: Inicio del escrutinio definitivo de las Elecciones Generales.