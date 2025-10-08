La Dirección Nacional Electoral, organismo dependiente del Ministerio del Interior, recordó que restan pocos días para las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 del 26 de octubre. En ese sentido, muchos se preguntan qué se vota ese día. En esta nota te dejamos los detalles.

Elecciones 2025: qué se vota este domingo 26 de octubre

La Dirección Nacional Electoral recordó que en las elecciones legislativas 2025 se elegirán 24 senadores y 127 diputados. ¿Cómo se eligen los senadores nacionales? ¿Y los diputados?

La Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 72 miembros, y su integración se renueva por tercios cada dos años. En esta ocasión, finalizan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores, quienes son votados de manera directa y en una única elección.

Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 miembros, quienes son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En resumen, según la Dirección Nacional Electoral:

En Río Negro se renovarán 3 bancas en el Senado y 2 bancas en Diputados.