Elecciones 2025: cuánto cuesta la multa si le sacás una foto a la Boleta Única durante las legislativas

El 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas 2025. Desde el Juzgado Federal de La Plata se determinó el costo de la multa para quienes saquen fotos o difundan su voto durante los comisiones. Te contamos acá cuánto valdrá y por qué se definió esto.

Por primera vez se utilizará en las elecciones del 26 de octubre el sistema de Boleta Única Papel (BUP). El Juzgado Federal dispuso sanciones para intentar resguardar y proteger el voto secreto. Ante eso, el juez Alejo Ramos Padilla determinó que sacar o difundir fotos del voto podrá costar una multa de hasta $77.000.

El juez Ramos Padilla fundamentó las sanciones en los artículos 71 inciso G y 128 del Código Nacional Electoral, que prohíben la toma de imágenes dentro del cuarto oscuro y establecen penas económicas para quienes incumplan.

La medida, indicaron, busca garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho libre de presiones externas.

Elecciones 2025: una a una, cuántos cargos vota cada provincia este 26 de octubre

Las elecciones legislativas 2025 ya se palpitan. El 26 de octubre se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Conocé acá el detalle de cuántos cargos votará cada provincia en el próximo domingo electoral.

Las provincias más pobladas son las que más diputados aportan, mientras que las menos habitadas renuevan una cantidad menor de escaños en el cuerpo legislativo. En este sentido, así quedarán las renovaciones de bancas de cara a octubre: