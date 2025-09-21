Elecciones 2025: qué se vota este 26 de octubre en Neuquén y Río Negro

Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Será la primera vez que se implemente el sistema de Boleta Única de Papel para cargos nacionales, buscando mayor transparencia y rapidez en la jornada electoral.

El próximo domingo 26 de octubre de 2025, Argentina renovará parte de su Congreso. En la Cámara de Diputados se elegirán 127 legisladores (la mitad de sus miembros), mientras que el Senado renovará 24 bancas (un tercio del total).

Entre las provincias que elegirán senadores se encuentran: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

En el caso neuquino, se renovarán seis bancas en total entre las dos cámaras. Río Negro renueva los tres senadores.

Elecciones 2025: La consulta al padrón ya está disponible y trae novedades importantes

Según el cronograma electoral, la publicación del padrón se realiza 40 días antes de la elección general.

La CNE detalló que la consulta está disponible desde las 0 horas del 16 de septiembre y que, en simultáneo, se llevó a cabo la impresión de los padrones y la designación de las autoridades de mesa.

Para acceder al padrón, se debe ingresar a la web oficial www.padron.gob.ar.

Elecciones de legislativas de octubre 2025: qué hacer si no figuro en el padrón electoral

En el padrón, el sistema solicita el número de DNI, seleccionar un género (masculino, femenino o sin especificar), indicar el distrito electoral y completar un verificador de seguridad.

Con esos pasos, el sistema muestra el centro de votación, el número de mesa y el orden asignado a cada ciudadano. La CNE recordó que también existe un acceso directo en el sitio oficial de consulta del padrón definitivo.

Quienes detecten errores u omisiones en sus datos podrán solicitar la corrección correspondiente hasta el 26 de septiembre. De este modo, la justicia electoral busca garantizar la transparencia del proceso y la participación de todos los habilitados.

La consulta es de acceso libre y gratuita. Cada elector deberá ingresar sus datos personales para obtener la información oficial sobre dónde sufragar.