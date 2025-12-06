Elecciones de octubre 2025: así será el cronograma de pago para quienes fueron autoridades de mesa

Confirmaron cómo será el cronograma de pago para quienes fueron autoridades de mesa

La Secretaría Electoral Nacional difundió el cronograma de pago para quienes fueron autoridades de mesa y delegados durante las elecciones legislativas del 26 de octubre. Resaltaron que las fechas están organizadas según la terminación del DNI.

Mediante un comunicado, la Secretaría Electoral Nacional informó que los pagos se realizarán entre el 10 y el 16 de diciembre, tanto por depósito bancario como por ventanilla en sucursal.

Elecciones 2026: cronograma de pago

El cronograma aplica a todo el país, tanto para quienes esperan el depósito bancario como para quienes eligieron cobro por ventanilla en la sucursal del Correo.

Según lo establecido, el cronograma quedó de la siguiente manera:

10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

15 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Por otra parte, recordaron para quienes no seleccionaron la opción del método de pago porque se venció el plazo, que deberán recibir su dinero en la sucursal de Correo Argentino más cercana al establecimiento donde se prestó el servicio.