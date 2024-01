Empleadas domésticas: ¿Hay bono con el sueldo de enero 2024?

Las empleadas domésticas no tienen previsto un aumento de sueldo para los próximos meses.-

Las empleadas domésticas no han tenido convocatoria alguna para reabrir la paritaria salarial a partir de enero 2024, a través de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares que define los porcentajes de los incrementos.

Esta situación puso en alarma a las empleadas domésticas, ya que tampoco hay estipulado un bono salarial que empuje una mejora en sus sueldos, tal como se había resuelto en meses anteriores para las trabajadoras del sector.

De esta manera, el salario real de las empleadas domésticas registra hasta enero el aumento salarial del 34%, que se dividió en tres tramos y terminó de indexarse durante este primer mes de 2024 para las trabajadoras de casas particulares que cobran sus haberes de forma mensual.

Sin embargo, es el último incremento que se dio para el sector de trabajadoras de casas particulares, y se esperaban novedades en las próximas horas, aunque por el momento no se habían registrado convocatorias oficiales.

Qué pasará con las paritarias de las empleadas domésticas en enero 2024

Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión de Trabajadoras, mostró su malestar y confirmó que elevaron un escrito para pedir que sean convocadas a la discusión.

«Elevamos un escrito. Omar Yasin dijo que no nos iba a convocar porque los sindicatos no lo habíamos pedido. Fue presidente de nuestra comisión. Habíamos quedado en reunirnos los primeros días de diciembre. El tiene que respetar y leer las actas», señaló Kopprio días atrás, en diálogo con RÍO NEGRO.

«Pedimos que nos convoquen a la brevedad para que nos den explicaciones. No puede ignorar eso», agregó la secretaria general del personal doméstico de la región.

«Hasta el momento no hay ninguna novedad. A mi no me importa la bandera política. Van a tener que respetar los derechos de las trabajadoras, convocarnos y seguir negociando los sueldos. Siempre hemos dialogado», cerró Kopprio.