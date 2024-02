En qué consiste la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Con las Pensiones No Contributivas (PNC) el Estado Nacional acompaña a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Específicamente con la PNC para Madre de 7 hijos, la Anses brinda una ayuda económica a mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

La pensión para madres de 7 hijos consiste en una prestación mensual y vitalicia que está destinada a las madres con 7 o más hijos (incluidos los adoptados), sin importar su edad ni estado civil, detalló el organismo en su sitio web. El monto mensual es equivalente a un haber mínimo.

«En caso de fallecimiento, tienen derecho a cobrar la pensión la persona viuda o concubino incapacitado o los hijos menores de edad o con discapacidad sin límite de edad», explicó la Anses.

Dentro de las PNC- además de las que se otorga a madres de 7 hijos- también existen las pensiones por vejez, las pensiones por invalidez y las pensiones para personas con VIH.

Requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos

– Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país). Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.

– No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

– No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

– No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

– Tu cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.