Cuánto cobra una Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez en febrero 2024

ANSES gestiona actualmente las Pensiones No Contributivas (PNC), con el objetivo de ayudar a aquella parte de la población que no alcanza la cobertura previsional por diversas razones, garantizando así ingresos económicos a quienes estén en situación de vulnerabilidad y con accesos restringidos.

Dentro de las Pensiones No Contributivas (PNC), hay cuatro categorías que comprenden diversas necesidades previstas por ANSES. Entre ellas, están las pensiones por vejez, por invalidez, para personas con VIH o Hepatitis y para madres de siete hijos.

Una de las más demandadas ante ANSES es la Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez, que está destinada a aquellas personas de 70 años o mayores que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

El monto de la Pensión No Contributiva por Vejez de ANSES equivale al 70% de una jubilación mínima, por lo que estos se actualizan cada vez que hay novedades en los haberes para este sector de la población.

Cuáles son los requisitos para pedir la Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez antes ANSES

Para solicitar la Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez ante ANSES, es necesario cumplir con estos requisitos:

* Tener 70 o más años de edad.

* Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

* Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

* No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

* No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

* No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

* En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

* La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.