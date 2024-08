Escándalo con las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: ¿qué hago si no cobré en agosto 2024?

A partir de la denuncia del gobierno de Javier Milei, la Justicia investiga el cobro irregular de Pensiones No Contributivas (PNC) otorgadas por ANSES, en su mayoría por discapacidad o invalidez. Por esa razón, puede suceder que algunos beneficiarios no cobren los montos correspondientes a agosto 2024, si el organismo previsional comprobó irregularidades en su otorgamiento.

Por qué pueden suspenderme el pago de la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Según lo informado oficialmente por ANSES, el cobro de las jubilaciones o de las pensiones, incluyendo las No Contributivas (PNC), puede suspenderse si:

* No te presentás a cobrar durante 3 meses consecutivos, o si la cuenta donde recibís tu prestación no registra movimientos durante ese período.

* Se detecta alguna incompatibilidad.

* Salís del país durante un largo período de tiempo y no comunicás tu ausencia.

Cabe tener en cuenta que la suspensión del cobro no implica la baja de tu jubilación o pensión, según señala ANSES. Para comenzar a cobrar nuevamente, tenés que solicitar la reactivación de tu prestación.

Qué tengo que hacer para que me reactiven la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Si necesitás que te reactiven la Pensión No Contributiva (PNC), ANSES sugiere seguir estos pasos para conseguirlo.

1. Reuní la documentación solicitada.

Tené a mano la documentación que vas a necesitar para solicitar la activación de tus haberes. Te vamos a pedir foto DNI (frente y dorso) y el formulario (PS 6.236).

2. Ingresá en Atención Virtual.

Con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresá en Atención Virtual y elegí la opción Reclamar un beneficio no cobrado para comenzar tu trámite.

3. También podés realizar este trámite de forma presencial, en una oficina de ANSES con turno previo. Recordá llevar la documentación requerida.

Tené en cuenta que este trámite es gratuito, por lo que nadie debe cobrarte la gestión ni pedirte algún aporte de estas características para resolverlo.