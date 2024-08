Pensiones No Contributivas: con aumento y bono, se activa el calendario de pagos en agosto 2024

La Anses activará esta semana el calendario de pagos de agosto 2024 de las Pensiones No Contributivas.

El Gobierno Nacional, a través de la Anses, activará esta semana el pago de agosto 2024 de las Pensiones No Contributivas (PNC) a los titulares de estas prestaciones. Como ocurre mes a mes, el depósito de los haberes a los beneficiarios se realizará respetando la terminación de DNI, según el calendario de pagos difundido por el organismo previsional.

Días atrás la Anses confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen en el octavo mes del año un aumento del 4,58%. Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos. En ese contexto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez en agosto 2024 serán de 227.818,09 pesos, debido a los 157.818,09 pesos de haber con aumento y los 70 mil pesos de bono.

En concreto, el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses en agosto 2024 comenzará el jueves 8 con el depósito de los haberes a los titulares de las prestaciones cuyo DNI terminen en 0 y 1.

El escándalo en torno a las Pensiones No Contributivas de Anses

A partir de una denuncia formalizada por el Gobierno Nacional, la Justicia investiga el cobro irregular de las Pensiones No Contributivas de Anses. Por esa razón puede suceder que algunos beneficiarios no cobren los montos correspondientes en agosto 2024. Según detalló el organismo, el cobro de las PNC puede suspenderse si:

* No te presentás a cobrar durante 3 meses consecutivos, o si la cuenta donde recibís tu prestación no registra movimientos durante ese período.

* Se detecta alguna incompatibilidad.

* Salís del país durante un largo período de tiempo y no comunicás tu ausencia.

Hay que tener en cuenta que la suspensión del cobro no implica la baja de tu jubilación o pensión, según señaló la Anses. Para comenzar a cobrar nuevamente, tenés que solicitar la reactivación de tu prestación.

Calendario de pagos de agosto 2024 de las Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 8 de agosto de 2024

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 9 de agosto de 2024

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 12 de agosto de 2024

Documentos terminados en 6 y 7: martes 13 de agosto de 2024

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 14 de agosto de 2024