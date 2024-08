Escándalo con las Pensiones No Contributivas (PNC): quiénes dejarán de cobrarlas en agosto 2024

El gobierno de Javier Milei definió la suspensión de unas 60 mil Pensiones No Contributivas (PNC), que se cobran a través de ANSES, luego de una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el ministerio de Salud. Por esa razón, numerosos beneficiarios no contarán con esta prestación durante agosto 2024, y a continuación te contamos los detalles.

ANSES: por qué se investiga la entrega de Pensiones No Contributiva (PNC) durante agosto 2024

La determinación de ANSES de suspender más de 60 mil pensiones afectará a los beneficiarios de las No Contributivas (PNC) por discapacidad, en la mayoría de los casos, tras la denuncia que realizó el gobierno nacional ante la Justicia por irregularidades.

Según lo informado oficialmente por el Poder Ejecutivo, la revisión de las Pensiones No Contributivas (PNC) forma parte de un proceso de supervisión que se intensificó ante la detección de supuestas anomalías en su entrega durante los últimos años.

Días atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni indicó que la auditoría reveló «un fraude significativo», con un posible desvío de hasta un tercio de los 3.400 millones de dólares asignados en 2023 para pensiones por invalidez laboral.

Los datos oficiales señalan que el número de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, que otorga ANSES, creció de 79.000 en 2003 a 1.045.000 en 2015. Además, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, se añadieron 200.000 nuevas pensiones, elevando el total a más de 1,2 millones de beneficiarios.

Por qué pueden suspenderme el pago de la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, durante agosto 2024

Según lo informado oficialmente por ANSES, el cobro de jubilaciones o de pensiones, incluyendo las No Contributivas (PNC), puede suspenderse si:

* No te presentás a cobrar durante 3 meses consecutivos, o si la cuenta donde recibís tu prestación no registra movimientos durante ese período.

* Se detecta alguna incompatibilidad.

* Salís del país durante un largo período de tiempo y no comunicás tu ausencia.

Cabe tener en cuenta que la suspensión del cobro no implica la baja de tu jubilación o pensión, según señala ANSES. Para comenzar a cobrar nuevamente, tenés que solicitar la reactivación de tu prestación.