Corte total en Ruta 40 entre Villa La Angostura y la Ruta 237 por acumulación de nieve

Vialidad Nacional dispuso este viernes por la noche el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta Nacional 237, debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada.

La medida fue comunicada pasadas las 23 hs y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, ante el deterioro de las condiciones de transitabilidad generado por el temporal que afecta a la provincia de Neuquén.

Desde el organismo solicitaron a los usuarios evitar circular durante la noche y la madrugada y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden generar nuevas restricciones.

Además, quienes deban transitar por sectores habilitados deberán hacerlo a velocidad precautoria y respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas.

Cadenas obligatorias

Vialidad Nacional recordó que la portación de cadenas es obligatoria para circular en los sectores afectados por las condiciones invernales.

El corte alcanza específicamente el tramo de la RN 40 entre Villa La Angostura y el empalme con la RN 237, uno de los sectores de la cordillera neuquina afectados por la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada.

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