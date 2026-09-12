Suspendieron el show de Alejandro Dolina en la Feria del Libro de Neuquén: qué pasó

Dolina tenía previsto presentarse a las 21 con una grabación en vivo de “La venganza será terrible”,

La esperada presentación de Alejandro Dolina en la Feria Internacional del Libro de Neuquén, prevista para este sábado por la noche, fue suspendida. El propio escritor y conductor explicó los motivos a través de un mensaje dirigido al público neuquino.

Alejandro Dolina explicó por qué no llega a Neuquén

Dolina tenía previsto llegar a la ciudad para presentar “La venganza será terrible”, uno de los encuentros destacados de la programación de este sábado.

“Por problemas surgidos en el aeropuerto de Buenos Aires no pude viajar”, explicó Dolina. Según detalló, se produjo “un colapso en distintos sistemas”, situación que le impidió realizar el viaje.

Ante la imposibilidad de encontrar una alternativa que le permitiera arribar a la ciudad antes del horario previsto para el espectáculo, se resolvió suspender la presentación.

“Como no hay ninguna posibilidad de llegar en tiempo y forma, la función ha sido suspendida”, señaló el conductor.

Dolina no se presenta hoy en Neuquén: disculpas y agradecimiento

Dolina también se dirigió especialmente a quienes esperaban verlo este sábado. “Les pido disculpas y les agradezco a todos los que tenían interés en asistir, tanto interés como tenía yo también”, expresó.

Y cerró su mensaje con el deseo de concretar próximamente el encuentro con el público neuquino: “Espero que nos veamos pronto”.

La organización de la Feria del Libro había comunicado previamente la suspensión de la actividad y señaló que cualquier novedad será informada a través de sus canales oficiales.