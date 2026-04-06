Feriados 2026: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo después de Semana Santa?

Pasó la Semana Santa y el feriado del 2 de abril, y la pregunta que domina las búsquedas este lunes es una sola: ¿cuánto falta para el próximo descanso? Según el calendario oficial del Ministerio del Interior para este 2026, el próximo feriado nacional está a la vuelta de la esquina y promete un fin de semana largo ideal para planificar mini vacaciones.

El próximo cese de actividades en todo el país será el viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajador. Al caer viernes, se acopla directamente con el sábado y domingo, generando tres días de descanso consecutivos.

Mayo: un mes con doble oportunidad de descanso

El quinto mes del año será especialmente generoso para quienes buscan un respiro en la rutina laboral. Además del arranque del mes, habrá otra fecha clave:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Fin de semana largo de 3 días).

Día del Trabajador (Fin de semana largo de 3 días). Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo. Al caer lunes, también conforma un fin de semana extendido (Sábado 23, domingo 24 y lunes 25).

Esta seguidilla de descansos es fundamental para el sector turístico, que ya empieza a recibir consultas para destinos de cercanía aprovechando que ambos feriados son inamovibles.