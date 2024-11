Feriados: ¿hay algún fin de semana largo en diciembre 2024?

El Gobierno Nacional adelantó el feriado del día de la Soberanía Nacional, razón por la cual este lunes 18 de noviembre 2024 es feriado. Con la conformación de este fin de semana largo, muchos se preguntan si diciembre 2024 proporcionará un descanso prolongado.

Los feriados de diciembre 2024

Diciembre 2024 tendrá dos feriados: el primero será el 8, día que se celebra la Inmaculada Concepción de María. El próximo día no laborable será la Navidad. Sin embargo, ninguna de las mencionadas fechas dejará como consecuencia un fin de semana largo.

El 8 de diciembre 2024 cae domingo, en consecuencia, no habrá fin de semana largo en este feriado. Por su parte, Navidad caerá miércoles y como no se trata de un feriado trasladable, solo cortará la semana. En resumen, no hará fin de semana largo en lo que resta del año. Por si fuera poco, el primero de enero 2025 también será un miércoles, por lo que no hará descanso prolongado.

Los feriados que quedan en el 2024

Domingo 8 de diciembre 2024: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre 2024: Navidad

Los feriados del 2025

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.