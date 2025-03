Fin de la moratoria previsional: cómo podrá jubilarse una persona que no cumple con los años de aportes

El 23 de marzo 2025 concluirá la posibilidad de acceder a una jubilación mediante el beneficio de una moratoria previsional. Con esto, se teme que la mayoría de la población no podrá acceder a ese beneficio a futuro. En ese contexto, el economista Rafael Roffman dialogó con RÍO NEGRO RADIO y explicó las consecuencias de la medida.

El fin de la moratoria previsional

«La moratoria previsional permitía que quienes no cumplieran con el requisito de los 30 años, se jubilen igual, haciéndole trampa consentida al sistema. Esto viene de 2005, casi 20 años», explicó el investigador de la Cippec, quien agregó: «Se originó porque en ese momento nos dimos cuenta de que la cobertura de la jubilación estaba bajando. La gente no llegaba a completar los 30 años de aporte. Fue una medida de emergencia».

Para el especialista, la moratoria «fue un parche» que podría haber sido razonable hace 20 años, pero «no tiene sentido prorrogarlo eternamente». «El problema es que el origen de todo esto sigue. La mayoría de la población argentina llega a la edad jubilatoria sin 30 años de aporte«, indicó Roffman.

«A diferencia de 2005, tenemos la PUAM, que establece que a los 65 años se tiene derecho a acceder a este beneficio, que equivale al 80% de la jubilación mínima, aunque no se tenga un aporte. Eso es bueno porque brinda protección básica a gente que estaría descubierta, pero tiene problemas porque es muy injusto», consideró el especialista, que adelantó que «seguramente» haya diversos proyectos para tratar otras moratorias en el Congreso de la Nación, pero eso solo garantizaría entrar en un «círculo vicioso otra vez».

Fin de la moratoria: piden un «reordenamiento integral del sistema»

«Se debería solucionar el problema de fondo que es el requisito de tener 30 años de aportes. El sistema previsional argentino debería darle a todos los ciudadanos que llegan a determinada edad un derecho básico y a partir de ahí, una proporcionalidad a lo que haya aportado en la vida. Tenemos muchos parches», consideró el economista Rafael Roffman, en una charla telefónica con El Diario del Mediodía, al hablar del fin de la moratoria previsional.

«Tenemos el régimen general, pero después hay regímenes de excepción, entonces es muy caótico y es muy difícil asegurar un poquito de equidad. Estamos repletos de casos de gente muy parecida que cobra jubilación muy distinta; y gente muy distinta que cobra jubilación parecida. Eso es muy injusto», reflexionó.

Al hacer mención a la derogación, el entrevistado apuntó: «Que se termine la moratoria no arregla ninguno de estos problemas. Deja de usar un parche que genera otros problemas. Corrige algunas cosas, pero genera otros problemas».

En ese sentido, Roffman pidió hacer un «reordenamiento integral del sistema» y proyectó un régimen en el que todo ciudadano, cuando se llegue a una determinada edad, tenga «protección económica» porque la sociedad «es responsable de los adultos mayores». «Si además hizo aportes a lo largo de su vida, tendría algún ingreso superior», describió.

«Es fácil mostrar lo mal que anda el sistema actual. Uno podría tener un sistema nuevo en el cual el 80% de la gente esté mejor de lo que está actualmente y gastar menos plata. La PUAM es un beneficio alternativo, es una buena idea, el problema es que no reconoce los aportes. Si trabajaste 29 años te trato igual que si no hubieras aportado. Eso está mal», declaró y recordó que quienes cumplen con los requisitos establecidos pueden hasta el 23 de marzo 2025 pedir turno y se le reconocerá el derecho. «Lo que no sabemos es cuánta gente está en condiciones de pedirla», concluyó.