Fin de la veda electoral: a qué hora termina y desde cuándo se puede comprar alcohol este domingo

Llegó el día de las Elecciones Legislativas 2025 en la Argentina, una jornada clave que definirá la renovación parcial del Congreso Nacional. Desde el pasado viernes 24 de octubre a las 8:00 horas, rige en todo el país la veda electoral, un período de restricciones destinado a garantizar la reflexión ciudadana y el normal desarrollo de los comicios.

Esta veda establece una serie de prohibiciones dispuestas por el Código Nacional Electoral (CNE), ligadas principalmente a la propaganda política y a la realización de actividades sociales que puedan influir en el electorado. Estas medidas deben ser acatadas tanto por los candidatos como por los ciudadanos.

Según el artículo 71 del CNE, las principales prohibiciones que deben cumplir los ciudadanos argentinos durante este lapso son:

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.

Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.

Vender bebidas alcohólicas.

Realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Portar armas, banderas, distintivos o insignias.

Horarios clave: cuándo termina la veda y se levanta la prohibición

La mayoría de las restricciones que integran la veda electoral finalizan a las 18:00 horas de este domingo 26 de octubre, momento en que se cierran las urnas en todo el país. Esta hora marca el fin de la prohibición de realizar actos de campaña y proselitismo.

Sin embargo, hay una excepción de particular interés para la población: la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas.

La veda para la comercialización de alcohol, que comenzó el sábado 25 de octubre a las 20:00 horas, se extiende hasta las 21:00 horas del domingo 26. A partir de ese momento, los comercios, bares y supermercados estarán habilitados para reanudar la venta de bebidas con alcohol.

La veda electoral entra en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extiende hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación. El objetivo de esta medida es ofrecer a los votantes un espacio de reflexión y serenidad antes de ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2025.