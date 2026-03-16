Fin de semana largo de marzo 2026: ¿quiénes trabajan el lunes 23 y cómo se paga el martes 24?

Con el fin de semana extralargo a la vuelta de la esquina, miles de trabajadores del sector privado se hacen la misma pregunta: ¿se trabaja el lunes?

La respuesta depende de la distinción legal entre «feriado» y «día no laborable», las dos categorías que conviven en este descanso de marzo. Para este lunes previo al Día de la Memoria, el Gobierno nacional fijó una jornada de «día no laborable con fines turísticos».

Esto implica una gran diferencia frente a un feriado tradicional:

Es optativo para el empleador: en el sector privado, el jefe tiene la potestad de decidir si se trabaja o no.

en el sector privado, el jefe tiene la potestad de decidir si se trabaja o no. Pago simple: si la empresa decide abrir, el empleado debe asistir y percibirá su salario habitual , sin ningún tipo de recargo o pago doble.

si la empresa decide abrir, el empleado debe asistir y , sin ningún tipo de recargo o pago doble. Estado y bancos: para la administración pública, bancos y seguros, el día no laborable funciona habitualmente como un feriado, por lo que no suelen tener actividad.

Martes 24 de marzo: Feriado Nacional Inamovible

A diferencia del lunes, el martes 24 de marzo es un feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Aquí las reglas son estrictas y están fijadas por la Ley de Contrato de Trabajo: