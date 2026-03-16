Retiros voluntarios ANSES: condiciones y montos para una desvinculación efectiva

En el marco de las políticas de transformación del sector público, el Gobierno nacional formalizó la apertura de un régimen de retiros voluntarios destinado exclusivamente a los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La iniciativa, denominada técnicamente Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), busca reducir la estructura de la planta permanente de ANSES mediante acuerdos de extinción laboral por mutuo consentimiento.

Según la normativa publicada este lunes 16 de marzo 2026 en el Boletín Oficial, el programa está dirigido a agentes con una antigüedad mínima de dos años y establece un sistema de gratificación única que, en determinados casos de alta jerarquía o antigüedad, podrá alcanzar un desembolso de hasta 80 millones de pesos en un solo pago.

Retiros voluntarios ANSES | Condiciones económicas y topes: así se calcula la gratificación de egreso

El corazón de la Resolución 68/2026 radica en el incentivo económico propuesto para quienes decidan desvincularse del organismo. La gratificación extraordinaria se calculará tomando el 90% de la remuneración bruta mensual, normal y habitual por cada año de antigüedad efectiva en ANSES.

Sin embargo, el plan establece límites precisos para garantizar la factibilidad presupuestaria:

Tope de haberes : la indemnización total no podrá superar los 24 haberes brutos.

: la indemnización total no podrá superar los 24 haberes brutos. Modalidad de pago : los montos de hasta $80.000.000 se liquidarán en una sola cuota. Para aquellas liquidaciones que superen esa cifra, el excedente se abonará en dos cuotas mensuales y consecutivas.

: los montos de hasta $80.000.000 se liquidarán en una sola cuota. Para aquellas liquidaciones que superen esa cifra, el excedente se abonará en dos cuotas mensuales y consecutivas. Vínculo legal: la firma del acuerdo debe realizarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), otorgándole carácter de cosa juzgada para evitar litigios posteriores.

Retiros voluntarios ANSES: requisitos de exclusión y el «candado» de reingreso al Estado

No todos los empleados de ANSES están habilitados para sumarse a este programa. La normativa es taxativa al señalar quiénes quedan marginados del beneficio: personas procesadas por delitos contra la administración pública, agentes con sumarios disciplinarios en curso, empleados que ya iniciaron su trámite jubilatorio o quienes superen los 62 años de edad.

Un punto fundamental que deben evaluar los aspirantes es la cláusula de exclusión futura. Aquellos que firmen el retiro voluntario aceptan la prohibición de ser reincorporados o contratados bajo cualquier modalidad en el Sector Público Nacional por un período de cinco años. Esta restricción busca asegurar que la reducción de la planta estatal sea efectiva a largo plazo y no se convierta en una rotación de contratos.

Retiros voluntarios ANSES | Plazos urgentes: las fechas clave para la adhesión

Para los trabajadores interesados, el margen de decisión es estrecho. El cronograma establecido por la Dirección General de Recursos Humanos fija el 5 de abril 2026 como la fecha límite para manifestar la voluntad de adhesión. Solo se contempla una prórroga o diferimiento para aquellos agentes que se encuentren bajo licencia anual ordinaria o licencia por maternidad, quienes podrán suscribir el acuerdo una vez finalizado su periodo de descanso.

Este anuncio se produce en una semana de alta tensión administrativa, ya que coincide con las proyecciones de revisión de contratos temporales que el Poder Ejecutivo tiene previsto ejecutar hacia finales de este mes, consolidando un proceso de reestructuración profunda en las áreas descentralizadas del Estado.