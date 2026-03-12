¿Cuánto deben cobrar las empleadas domésticas en marzo 2026? Esquema de escalas y categorías

En el complejo ecosistema de la economía hogareña, marzo 2026 marca un punto de inflexión. Con la inflación del primer trimestre presionando los ingresos, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ha ratificado las escalas para empleadas domésticas que rigen este mes, integrando tanto el aumento porcentual como las sumas fijas no remunerativas.

No obstante, el desafío para los empleadores no reside solo en el «cuánto», sino en el «cómo»: una correcta categorización de las empleadas domésticas es el primer paso para cumplir con la ley. Desde el personal de supervisión hasta quienes realizan tareas generales, cada escalafón tiene un piso salarial específico que debe ser respetado para evitar reclamos retroactivos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Categoría por categoría: los sueldos mínimos de empleadas domésticas para marzo 2026

La escala salarial de empleadas domésticas se divide en cinco grandes grupos según la responsabilidad y especificidad de la tarea. Aquí, el detalle de los valores que deben figurar en los recibos de este marzo 2026:

Categoría 1: Supervisores . Es el personal que coordina las tareas de otros trabajadores. Hora: $4.013,30 (con retiro) / $4.382,63 (sin retiro). Mensual: $500.649,26 (con retiro) / $556.024,76 (sin retiro).

. Es el personal que coordina las tareas de otros trabajadores. Categoría 2: Tareas Específicas . Cocineros/as contratados de forma exclusiva y personal con formación técnica. Hora: $3.807,87 (con retiro) / $4.161,54 (sin retiro). Mensual: $466.154,67 (con retiro) / $517.277,03 (sin retiro).

. Cocineros/as contratados de forma exclusiva y personal con formación técnica. Categoría 3: Caseros. Personal que presta tareas y reside en el lugar de trabajo. Hora: $3.599,86. Mensual: $455.160,14.

Personal que presta tareas y reside en el lugar de trabajo. Categoría 4: Asistencia y Cuidado de Personas (Niñeras). Cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Hora: $4.012,14 (con retiro) / $3.599,86 (sin retiro). Mensual: $455.160,14 (con retiro) / $505.578,34 (sin retiro).

Cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Categoría 5: Tareas Generales. Limpieza, lavado, planchado y mantenimiento básico. Hora: $3.599,86 (con retiro) / $3.348,37 (sin retiro). Mensual: $410.773,52 (con retiro) / $455.160,14 (sin retiro).

Limpieza, lavado, planchado y mantenimiento básico.

El impacto del bono y los adicionales: qué sumar al básico de las empleadas domésticas en marzo 2026

Es vital no confundir el sueldo básico con el «neto» o bolsillo. Al cerrar la liquidación de marzo 2026, se deben contemplar tres ítems que pueden elevar significativamente el monto final:

Antigüedad: corresponde el 1% adicional por cada año trabajado desde septiembre 2020. Si la relación laboral tiene 5 años, se suma un 5% sobre el básico. Plus Patagónico: para quienes residen en provincias como Río Negro o Neuquén, el sueldo básico se incrementa en un 30% obligatorio. Bono Extraordinario: según la carga horaria semanal, se debe sumar la suma fija de $8.000, $11.500 o $20.000. Este último punto no genera antigüedad ni plus de zona, ya que es no remunerativo.

¿Qué pasa si una empleada doméstica realiza tareas de dos categorías?

La ley argentina establece que, ante la pluritarea, el empleador debe abonar la categoría más alta que realice la empleada doméstica. Por ejemplo: si una persona es contratada para la limpieza (Categoría 5) pero durante gran parte de su jornada también cuida a los niños (Categoría 4), el sueldo a liquidar debe ser el de Asistencia y Cuidado de Personas.

Formalizar estas distinciones en el portal de ARCA brinda seguridad jurídica ante la nueva Ley de Modernización Laboral, que pone el foco en la veracidad de la registración para evitar juicios innecesarios. Mantener el recibo de sueldo alineado con estas escalas es la mejor manera de profesionalizar el empleo doméstico y proteger el patrimonio familiar.