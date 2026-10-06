Fin de semana largo de octubre 2026: qué pasa con los salarios si trabajás el lunes 12

De acuerdo con los registros de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el esquema oficial confirma que el próximo lunes 12 se conmemorará el feriado de octubre 2026, conformando de manera directa un fin de semana largo de tres días que abarcará desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

A diferencia de otros meses donde conviven jornadas turísticas o días optativos, las autoridades ratificaron que durante octubre 2026 no rigen días no laborables, por lo que la jornada del lunes funcionará bajo las reglas plenas de un feriado nacional para todos los rubros laborales.

Feriados 2026: liquidación salarial y alcance legal del feriado de octubre 2026

En el ámbito de las relaciones laborales del sector privado, la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) establece pautas claras para el cálculo salarial:

Descanso efectivo sin descuento : aquellos trabajadores que gocen de la jornada de descanso percibirán su haber habitual de manera íntegra, sin reducciones en el cómputo mensual.

: aquellos trabajadores que gocen de la jornada de descanso percibirán su haber habitual de manera íntegra, sin reducciones en el cómputo mensual. Prestación de servicios con recargo : en caso de que el dependiente deba cumplir tareas el lunes 12, el empleador deberá liquidar el valor del día regular más una suma igual, lo que representa el cobro del jornal al 100% de recargo (pago doble).

: en caso de que el dependiente deba cumplir tareas el lunes 12, el empleador deberá liquidar el valor del día regular más una suma igual, lo que representa el cobro del jornal al 100% de recargo (pago doble). Régimen de la Ley 27.399: si bien la efeméride posee carácter de feriado trasladable, al coincidir de forma natural con el primer día de la semana no demandó modificaciones en el almanaque oficial.

La denominación en el calendario oficial: entre el Día de la Raza y la Diversidad Cultural

La fecha histórica conmemora la llegada de la expedición marítima comandada por Cristóbal Colón al continente americano, ocurrida en 1492. En la República Argentina, esta fecha fue instituida inicialmente bajo el nombre de Día de la Raza, una denominación que rigió durante casi un siglo: