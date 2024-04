Fin del Potenciar Trabajo: nuevos requisitos para acceder a los programas en mayo 2024

El Gobierno Nacional aprobó los lineamientos generales para la implementación de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” que reemplazarán el Potenciar Trabajo.

Quedó establecido que aquellos que perciban alguna de las prestaciones recibirán una suma mensual de $78.000. Entre las principales condiciones que se fijaron, aparece la quita del plan para los beneficiarios que participen de movilizaciones que impidan la libre circulación.

«El que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio”, señaló la normativa.

Volver al Trabajo se orienta a la población de 18 a 49 años. Esta política además, permitirá ser beneficiario del programa y mantener un empleo formal registrado, con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Por su parte Acompañamiento Social está centrado en los mayores de 50 años y en las madres de cuatro o más hijos.

Requisitos para Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo estará bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El plan “tendrá como únicos beneficiarios” a las personas que resulten transferidas desde el Potenciar Trabajo. Para acceder a la prestación, los requisitos son:

– No estar prófugo de la justicia

– No estar registradas como empleadoras en el SIPA

– No percibir un subsidio con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– No ser titulares de más de 1 bien inmueble.

– No ser titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a 10 años.

– No percibir jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas.

– No percibir prestación o subsidio por desempleo.

– No poseer un empleo formal bajo relación de dependencia

– No ser trabajadores independientes registrados

– No haber viajado al exterior tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente

Requisitos para Acompañamiento Social

El programa Acompañamiento Social estará a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y tiene como objetivo “promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de las personas pertenecientes a los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social«.

Los requisitos para acceder a este plan serán los mismos que los que se establecieron en Volver al Trabajo pero además los titulares deberán:

– No ser titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público

– No percibir pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social

– No realizar alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos.

– No haber viajado al exterior tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación

– No haber realizado gastos y/o consumos dentro y fuera del país con tarjetas de crédito y/o débito y/o billeteras virtuales en los últimos seis meses, cuyo promedio mensual supere el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil.

– No estar inscriptas en el Monotributo en la categoría “C” o superiores, o en el régimen de autónomos.

– No haber accedido al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas con fines de ahorro.

– Quienes no se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial