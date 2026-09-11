Nación otorgó el 100% de las regalías de Los Nihuiles a Mendoza y puso fin al reparto con La Pampa vigente desde 1973

El Gobierno nacional puso fin al esquema que durante más de cinco décadas distribuyó en partes iguales entre Mendoza y La Pampa las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. A través del Decreto 982/2026, estableció que la totalidad de los recursos corresponderá a la provincia cordillerana a partir de la entrada en vigencia de la norma.

De esta manera, la decisión deja sin efecto el Decreto 1560/73, que disponía el reparto de las regalías entre ambas provincias. El Ejecutivo nacional fundamentó el cambio estableciendo que las regalías hidroeléctricas corresponden a la jurisdicción donde se encuentra localizada la fuente efectivamente aprovechada para generar energía.

En el caso de Los Nihuiles, el Gobierno concluyó que el aprovechamiento hidroeléctrico se desarrolla íntegramente dentro del territorio mendocino, sobre el río Atuel. Por ese motivo, el artículo 4 del nuevo decreto establece que la regalía hidroeléctrica prevista por el artículo 43 de la Ley 15.336 corresponderá en su totalidad a Mendoza.

El decreto también establece que queda agotada la vía administrativa, por lo que las partes quedan habilitadas para recurrir a la Justicia. Para hacerlo, tendrán un plazo de 180 días hábiles judiciales desde la notificación de la medida.

El fin de un reparto vigente desde 1973

El conflicto se remonta a la decisión adoptada hace 53 años, cuando Nación estableció que las regalías del complejo fueran liquidadas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa. Desde entonces, Mendoza reclamó que se aplicase el criterio utilizado para otros aprovechamientos hidroeléctricos del país y que la totalidad de los recursos quedase en la provincia donde está emplazada la fuente.

El reciente decreto plantea un cambio de paradigma, ya que sostiene que el derecho a percibir regalías no está determinado por el hecho de que un curso de agua atraviese distintas jurisdicciones, sino por la localización efectiva de la fuente hidroeléctrica y del tramo del río directamente afectado al aprovechamiento.

El criterio también toma como referencia precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre aprovechamientos hidroeléctricos binacionales. El Gobierno nacional consideró que estos antecedentes permiten establecer que, en el caso de Los Nihuiles, el tramo aprovechado para la generación se encuentra íntegramente en Mendoza.

Repercusiones políticas: ¿Qué dijeron los gobernadores?

La decisión del gobierno nacional desató reacciones contrarias entre los gobernadores de ambas provincias: mientras una parte celebra lo que denomina como un logro histórico y una recuperación legítima, la otra denuncia un «robo» y promete futuras medidas para revertir la medida.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que la provincia recuperó «lo que legítimamente le pertenece», al señalar que el decreto pone fin a un régimen de más de 50 años al que considera «injusto».

En ese sentido, señaló que se trata de «un logro histórico» para la provincia, y que fue «fruto de una defensa firme y sostenida de nuestros recursos». «Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos», concluyó.

Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.



El Decreto 689/2026 pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica… September 11, 2026

En cambio, la reacción de su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue categórica: «No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías».

De cara al futuro, el gobernador prometió que «no nos quedaremos quietos» y que «el Río Atuel también es pampeano».

Río Atuel



No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.



¡No nos quedaremos quietos!



El Río Atuel también es pampeano!!!



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El cambio y la nueva licitación de Los Nihuiles

La definición también está vinculada con el proceso de licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. Nación explicó que la modificación del régimen de regalías busca evitar un vacío regulatorio y otorgar certeza jurídica al procedimiento de selección convocado mediante el Decreto 667/2026.

La medida busca otorgar la concesión de generación de energía eléctrica del Los Nihuiles (Complejos Nihuiles I, II, III y IV), y para la venta, por parte de la Provincia, del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.

Con el Decreto 982/2026, Nación cierra administrativamente el esquema de reparto establecido hace 53 años y consolida para Los Nihuiles el criterio de que la regalía corresponde a la provincia donde está localizada la fuente hidroeléctrica. La disputa por lo cobrado durante el período anterior, en cambio, seguirá su curso judicial.