Guitarras eléctricas, bajos, amplificadores y mucho más, ¿cuándo es la mega subasta de ARCA?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hará una mega subasta de increíbles instrumentos musicales. Los interesados poderán participar para comprar desde guitarras eléctricas, bajos a amplificadores, todos a precios muy bajos. Acá te contamos cuándo se hará.

La fecha que tenes que agendar para participar de la mega subasta es el 18 de septiembre. La misma se realizará de forma electrónica a través de la plataforma del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Los interesados deberán registrarse como usuarios en dicho sitio y suscribirse a la subasta antes de la fecha límite, que generalmente es uno o dos días antes del evento. En algunos casos, se podría requerir una transferencia de caución para habilitar la participación.

Cuáles son los artículos que se subastará ARCA

Entre los artículos se encuentran:

Guitarra eléctrica ESP modelo Vietnam-10

Guitarra Godin Multiac

Guitarra Takamine modelo GC3CENAT

Bajo Fender modelo Jazz Bass

Guitarra eléctrica Mercury

Guitarra Fender modelo Stratocaster

Amplificadores, micrófonos y otros accesorios musicales

Todos los bienes se venderán en el estado en que se encuentran y exhiben, con un valor base y observaciones correspondientes detallados en la plataforma de subastas.