Guitarras exclusivas en subasta: cómo participar en el remate de ARCA y cuáles son las marcas

En la Aduana de Mendoza se llevará adelante una importante subasta que ya cuenta con un récord de inscriptos en todo el país. Se trata de un remate organizado en conjunto con Banco Ciudad y que se realizará desde la plataforma virtual de ARCA. Guitarras, bajos, amplificadores y más elementos musicales serán subastados. Te contamos cómo participar.

La subasta se realizará este jueves 18 de septiembre, a través de la plataforma virtual de ARCA. Hasta el momento, son más de 75.000 las personas que se anotaron para participar.

Los precios iniciales de los artículos varían según su tipo, marca y estado. Algunos comienzan en $16.829, mientras que otros tienen un valor base de hasta $250.000.

Cómo participar de la subasta de Guitarras de ARCA: las marcas más reconocidas que se remataran

El remate consta de 10 lotes que incluyen diversos artículos musicales. Se subastarán guitarras de marcas como Fender y Mercury, así como un bajo eléctrico, micrófonos y amplificadores. El precio base total para el conjunto de lotes asciende a casi $2 millones.

Las inscripciones se abrirán este martes 16 de septiembre al mediodía, será 100% online y se podrá participar desde cualquier parte del país. Para poder anotarse, estos son los pasos:

Ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad.

de subastas del Banco Ciudad. Crear un usuario o iniciar sesión.

o iniciar sesión. Elegir la subasta de interés y suscribirse.

de interés y suscribirse. Completar los datos personales y aceptar las condiciones de venta.

Se recomienda descargar las condiciones para conocer todos los requisitos y detalles del proceso.