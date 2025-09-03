Tour de compras en Chile: según ARCA, ¿cuánta mercadería podés traer sin pagar impuestos?

Se vienen los días más primaverales y con ellos se espera que regrese el furor por cruzar la cordillera para comprar productos más baratos en Chile. Pero antes de que programes tu viaje, tenes que tener en cuenta que existe un límite para ingresar mercadería sin pagar impuestos.

Es necesario aclarar que la cantidad de productos que podes traer de un tour de compras en Chile no se mide por la cantidad de artículos, sino por el valor en dólares de la mercadería, lo que se conoce como franquicia.

¿Cuánta mercadería podés traer sin pagar impuestos?

Según la normativa de ARCA, la cantidad de mercadería que podés traer sin pagar impuestos (franquicia) depende del medio de transporte que utilices. En este sentido detalla:

Por vía terrestre (auto, colectivo, etc.) o fluvial: la franquicia es de 300 dólares en equipaje por persona. No hay franquicia en el free shop de llegada, excepto en Puerto Iguazú donde es de 500 dólares.

Por vía aérea o marítima: La franquicia es de 500 dólares por persona. Además, tenés una franquicia adicional de USD 500 en el free shop de llegada.

Si el valor del producto a ingresar supera la franquicia, tendrás que abonar un arancel igual al 50% del total excedido.

Por otra parte el organismo resalta que en el caso de menores de 16 años, «la franquicia corresponde al 50%». Pero cuando los viajeros «constituyan un grupo familiar –matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados-«, la franquicia podrá ser utilizada en forma conjunta.