¿Hay feriados en noviembre 2025? Los días festivos que quedan en el 2025

El mes de noviembre 2025 contará con un fin de semana extralargo de cuatro días, según el calendario oficial de feriados del Gobierno Nacional. El anteúltimo mes del año tendrá dos días festivos consecutivos que permitirán una escapada turística antes de las fiestas de fin de año. Los detalles en esta nota.

Los feriados de noviembre 2025

El mes de noviembre de 2025 ofrecerá un atractivo fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para el turismo y el descanso. Los trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de una prolongada pausa a fines de mes, gracias a la combinación de un feriado turístico y el traslado de una fecha patria:

feriado con fines turísticos (Día no laborable). lunes 24 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora originalmente el 20 de noviembre, pero al ser un feriado trasladable, el Gobierno Nacional lo movió al lunes 24 para fomentar el turismo. De esta manera, se conformará un fin de semana XXL de cuatro días, que comenzará el viernes 21 y se extenderá hasta el lunes 24 inclusive.

Es importante saber que en los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical: en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple, recordó La Nación.

Los feriados que quedan en 2025

A continuación detallamos los feriados que quedan en 2025: